Десятки міст можуть опинитися під водою: вчені прогнозують підвищення рівня моря

Якщо не вжити негайних заходів для скорочення парникових викидів, цей сценарій, як зазначають фахівці, має 90% імовірність.

Останні дослідження кліматичних змін, проведені міжнародною групою вчених, вказують на те, що вже до кінця XXI століття рівень Світового океану може піднятися на 1,8 метра. Це значно перевищує попередні прогнози ООН. Якщо не вжити негайних заходів для скорочення парникових викидів, цей сценарій, як зазначають фахівці, має 90% імовірність.

Про це пише Daily Mail.

Карта затоплень: які території в небезпеці

Згідно з інформацією дослідників, найбільше ризикують опинитися під водою східне узбережжя США. Частини таких великих міст, як Нью-Йорк, Бостон, Атлантик-Сіті, Маямі та численні курорти Флориди, можуть бути затоплені вже через 75 років.

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На західному узбережжі, хоча загроза менш суттєва, все ж підйом води торкнеться таких районів, як Такома, затока Сан-Франциско, Хантінгтон-Біч та Сан-Дієго в Каліфорнії. Ця територія менше постраждає через те, що тектонічні плити Західного узбережжя спричиняють підняття землі, сповільнюючи підйом рівня моря.

Причини та наслідки змін

Танення льодовиків є основним чинником, що викликає підвищення рівня моря. У зоні ризику опинилися такі міста на східному узбережжі, як Філадельфія, Чарльстон, Саванна, Новий Орлеан і Галвестон. Крім того, під загрозою зникнення перебувають численні природні заповідники, парки та знакові природні об’єкти.

Провідний автор дослідження, Бенджамін Гренді з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі, зазначив:

"Наші прогнози показують, що майбутнє дуже невизначене, коли йдеться про рівень моря. Однак важливо вже зараз вжити заходів, аби зменшити вплив змін клімату".

Науковці з NTU та Делфтського технологічного університету в Нідерландах застосували комплексний підхід до моделювання кліматичних процесів, інтегруючи статистичні методи з експертними оцінками. Це дозволило отримати детальнішу картину можливих змін.

Для оцінки загроз учені враховували два основних явища: танення льодовиків і руйнування шельфових льодовиків. Результати моделювання показали, що точний прогноз залишається складним, адже процеси, які впливають на клімат, мають безліч невідомих факторів.