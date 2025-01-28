Які території Україна поверне останніми: пророцтво відомого мольфара

За прогнозами мольфара, в України більше шансів повернути свої кордони 2022 року, аніж 1991-го.

Відомий мольфар Макс Гордєєв розповів, які території України повернуться під її контроль останніми.

Про це провидець розповів у ефірі свого YouTube-каналу.

Гордєєв відповів на запитання, чи повернеться Україна до кордонів 2022 року.

"Вже не говоримо про 91-й рік, вже ми говоримо про 22-й. Ймовірність того, що повернеться до кордонів 22-го року – це набагато ймовірніше, ніж повернення 91-го. Наразі", – сказав мольфар.

Також читайте Тарологиня дала прогноз щодо війни, чи буде завершення

За його передбаченнями, Україна повертатиме свої території поступово.

"Луганська і Донецька область енергетично не приєднуються мені ні по картах, ні по відчуттю. На жаль, ці території повернуться самими останніми", – прогнозує Гордєєв.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс напророкував, що 2025 рік стане переможним для України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.