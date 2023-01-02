Лише один інгредієнт: як зробити, щоб гречка під час варіння не пригорала

Якщо ви хочете дізнатися, як варити гречку, щоб вона не пригорала, вам знадобиться всього лише один інгредієнт. Який саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Навіть гречку, яка вважається досить простою крупою у приготуванні, не завжди виходить приготувати без проблем. Якщо вона часто виходить у вас після варіння гіркуватою, сухою, не розсипається та ще й пригорає до дна каструлі, необхідно запам'ятати і додавати під час приготування лише один інгредієнт.

Йдеться про звичайну харчову соду. Чому цей продукт допоможе отримати смачну та розсипчасту гречку, яка не пригоратиме? Вся справа в його властивостях:

допомагає усунути можливість пригорання;

надає крупі пишну та повітряну консистенцію;

нейтралізує надто спеціфічний запах гречки, який не кожному подобається;

очищує зернята крупи від лусочок і сміття, які виштовхуються на поверхню, якщо варити гречку у воді з содою.

Однак потрібно також знати, як правильно додавати соду, щоб не зіпсувати страву. Спочатку потрібно варити гречку класичним способом до напівготовності. Коли зернята вже почнуть розбухати, додати трішки соди (знадобиться буквально на кінчику ножа). Якщо побачите на поверхні води сміття чи лусочку, їх потрібно відразу прибрати ложкою.