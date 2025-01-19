Місто на Донеччині залишилося без світла

Наразі не відомо, коли електрику повернуть до помешкань.
У суботу, 19 січня, місто Краматорськ Донецької області частково залишився без світла. Окрім того, можливі перебої з водою.
Про це повідомили у пресслужби Краматорської міськради.
"Внаслідок аварійного відключення місто Краматорськ наразі частково без електропостачання", - йдеться у повідомленні.
За даними міськради, через це можливе відключення водопостачання у різних частинах міста.
"Тримайте зараженими павербанки, зарядні станції. Фахівці працюють над оцінкою ситуації, про що ми повідомимо додатково", - наголосили в мерії.
Як повідомлялося, на Київщині весь ЖК лишили без світла і тепла. Житловий комплекс “Сонячна оселя” у Бучі залишився без електроенергії. Її вимкнули 13 січня не попередивши мешканців.