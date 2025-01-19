Город в Донецкой области остался без света

Пока не известно, когда электричество вернут в квартиры.

В субботу, 19 января, город Краматорск Донецкой области частично остался без света. Кроме того, возможны перебои с водой.

Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского горсовета.

"В результате аварийного отключения город Краматорск сейчас частично без электроснабжения", — говорится в сообщении.

По данным горсовета, из-за этого возможно отключение водоснабжения в разных частях города.

"Держите зараженными павербанки, зарядные станции. Специалисты работают над оценкой ситуации, о чем мы сообщим дополнительно", — подчеркнули в мэрии.

Как сообщалось, в Киевской области весь ЖК оставили без света и тепла. Жилой комплекс "Солнечный дом" в Буче остался без электроэнергии. Ее выключили 13 января, не предупредив жителей.

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