В Хмельницком на мусорнике нашли младенца

Накануне вечером в Хмельницком возле мусорных баков нашли младенца. Мальчик оказался жив. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила руководитель сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в области Инна Глега в комментарии "Общественному".

По ее словам, инцидент произошел на улице Тернопольской. Около 20:00 у мусорных баков прохожие заметили новорожденного ребенка.

"Люди вызвали на место происшествия полицию и скорую. Мальчик был в удовлетворительном состоянии. Его доставили в больницу".

Правоохранителям уже удалось установить личность матери младенца. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в Кривом Роге мужчина убил жену на глазах у ребенка. В шоковом состоянии и с телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

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