У Хмельницькому на смітнику знайшли немовля

Дитина вижила.
Напередодні ввечері у Хмельницькому біля сміттєвих баків знайшли немовля. Хлопчик виявився живий. Дитину шпиталізували до лікарні.
Про це повідомила керівниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в області Інна Глега в коментарі "Суспільному".
За її словами, інцидент стався на вулиці Тернопільській. Близько 20:00 біля сміттєвих баків перехожі помітили новонароджену дитину.
"Люди викликали на місце події поліцію та швидку. Хлопчик був у задовільному стані. Його доставили до лікарні".
Правоохоронцям вже вдалось встановити особу матері немовля. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомлялося, у Кривому Розі чоловік вбив дружину на очах у дитини. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.