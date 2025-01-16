У Хмельницькому на смітнику знайшли немовля

Напередодні ввечері у Хмельницькому біля сміттєвих баків знайшли немовля. Хлопчик виявився живий. Дитину шпиталізували до лікарні.

Про це повідомила керівниця сектору комунікації головного управління Національної поліції в області Інна Глега в коментарі "Суспільному".

За її словами, інцидент стався на вулиці Тернопільській. Близько 20:00 біля сміттєвих баків перехожі помітили новонароджену дитину.

"Люди викликали на місце події поліцію та швидку. Хлопчик був у задовільному стані. Його доставили до лікарні".

Правоохоронцям вже вдалось встановити особу матері немовля. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у Кривому Розі чоловік вбив дружину на очах у дитини. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

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