Україні цьогоріч не вистачить газу: що кажуть в Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні додатково потрібно щонайменше 1 млрд куб. м до кінця 2025 року, а, можливо, й більше, що залежатиме від його обсягів на кінець ОЗП з урахуванням ворожих обстрілів газової інфраструктури.

Про це йшлося у коментарі міністра енергетики Германа Галущенка в бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, обстріли РФ мають вплив на власний видобуток газу Україною.

"Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити", – запевнив міністр.

Він наголосив, що окрім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема лінія ЄБРР на 200 млн євро.

Він також припустив отримання НАК грантових коштів на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

"Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ як товар. Це теж буде вихід", – пояснив міністр.

Щодо ціни газу він зазначив, що компанія купує його за ціною, яка є на ринку.

"І ці всі історії, що треба було раніше купувати, вже неактуальні. В 90-ті роки взагалі дешево було. То, може, тоді потрібно було купувати?" – сказав Галущенко.

Він також зазначив, що Україна не отримувала від ЄС якихось пропозицій щодо транзиту газу РФ через її територію.

"Словаччина отримує азербайджанський газ, зараз це 400 млн куб. м на місяць, але, думаю, що в разі потреби Азербайджан зможе збільшити ці обсяги", – пояснив голова Міненерго.

Нагадаємо, раніше йшлося про нібито графіки відключень газу українцям у лютому. Втім, це не відповідає дійсності.

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