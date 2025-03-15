Враг продвинулся на Курщине и Луганщине – DeepState

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 15 марта. Есть продвижение врага на Курщине и Луганщине.

Об этом сообщает украинский аналитический OSINT-проект DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Суджу и Рубанщину (Курская область РФ – ред.) и Новолюбовку (Луганская область – ред.)", – говорится в сообщении.

Отметим, армия Российской Федерации незначительно продвинулась к международной границе в Курской области. Впрочем, украинские силы по-прежнему сохраняют ограниченные позиции в регионе.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, достигла ли Курская операция своих целей. По его словам, главная задача заключалась в том, чтобы оттянуть на себя войска из Покровска, Харьковского направления и Сум.

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