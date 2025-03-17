Російські війська вдарили дронами по Одеській області: що відомо

Вночі проти понеділка, 17 березня, російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Щонайменше одна людина отримала травми.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російської атаки в Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль.

Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів перебувають без електроенергії. Енергетики вже працюють ліквідацією наслідків.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Полтавську область дронами. Внаслідок падіння уламків БпЛА застосовані аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі.

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