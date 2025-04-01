У РНБО розкрили плани Кремля щодо Євросоюзу

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Росія прагне сегментувати Євросоюз шляхом підтримки політиків-євроскептиків. Ця концепція дуже схожа на ідею “федералізації України”, яку Путін просував зусиллями Медведчука свого часу.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За логікою росіян, єдиний організм ЄС має бути зруйнований, тоді частину країн Європи вони спробують повернути у власну зону впливу, а деякі створять союзи між собою.

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“І це не сьогоднішня ідея РФ, вони просувають таку політику ще з 2014-15 років, а задумали і почали певне втілення ще раніше — у 2009-2010 роках. Вийде чи ні? Все залежить від швидкості реакції європейських політиків та еліт. Думаю, що не вийде”, — припускає Коваленко.

Раніше йшлося про те, що ворог "затягує" досягнення перемир'я. Натомість росіяни запускають по Україні групи дронів.