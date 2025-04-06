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Шоколадний брауні: рецепт пісного десерту
Пісний брауні легкий у приготуванні.
Брауні - один з найшоколадніших десертів. Рецептів цього смаколика багато. Є навіть для тих, хто постить. Брауні виходить не менш смачним.
Рецептом шоколадного брауні поділилася переможниця "МастерШеф" Аліна Бурик.
Інгредієнти
100 г яблучного пюре
115 г рослинної олії
125 г рослинного молока
160 г борошна
75 г какао
200 г цукру
1/2 ч.л. розпушувача
1/2 ч.л. солі
150 г чорного шоколаду
Приготування
Готуємо з яблук пюре. Для цього фрукти можна або зварити, або запекти. Після цього з’єднуємо яблучне пюре, рослинну олію, рослинне молоко і перебиваємо блендером.
Змішуємо усі сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, розпушувач і сіль. Окрім шоколаду.
Зʼєднуємо суху та вологу суміші. Додаємо 100 грам шоколаду, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб цукор розтав.
Шоколадну суміш виливаємо у форму, вистелену пергаментом. Посипаємо зверху рештою шоколаду. брауні випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 25-30 хв.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт брауні з фундуком.