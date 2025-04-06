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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Шоколадний брауні: рецепт пісного десерту

Пісний брауні легкий у приготуванні.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Брауні.

Брауні / © foodnetwork.com

Брауні - один з найшоколадніших десертів. Рецептів цього смаколика багато. Є навіть для тих, хто постить. Брауні виходить не менш смачним.

Рецептом шоколадного брауні поділилася переможниця "МастерШеф" Аліна Бурик.

Інгредієнти

  • 100 г яблучного пюре

  • 115 г рослинної олії

  • 125 г рослинного молока

  • 160 г борошна

  • 75 г какао

  • 200 г цукру

  • 1/2 ч.л. розпушувача

  • 1/2 ч.л. солі

  • 150 г чорного шоколаду

Приготування

  1. Готуємо з яблук пюре. Для цього фрукти можна або зварити, або запекти. Після цього з’єднуємо яблучне пюре, рослинну олію, рослинне молоко і перебиваємо блендером.

  2. Змішуємо усі сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, розпушувач і сіль. Окрім шоколаду.

  3. Зʼєднуємо суху та вологу суміші. Додаємо 100 грам шоколаду, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб цукор розтав.

  4. Шоколадну суміш виливаємо у форму, вистелену пергаментом. Посипаємо зверху рештою шоколаду. брауні випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 25-30 хв.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт брауні з фундуком.

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