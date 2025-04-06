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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Шоколадный брауни: рецепт постного десерта

Постный брауни легок в приготовлении.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Брауни.

Брауни / © foodnetwork.com

Брауни – один из самых шоколадных десертов. Рецептов этой вкусности много. Есть даже для постящихся. Брауни получается не менее вкусным.

Рецептом шоколадного брауни поделилась победительница "МастерШеф"  Алина Бурик.

Ингредиенты

  • 100 г яблочного пюре

  • 115 г растительного масла

  • 125 г растительного молока

  • 160 г муки

  • 75 г какао

  • 200 г сахара

  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

  • 1/2 ч.л. соли

  • 150 г черного шоколада

Приготовление

  1. Готовим из яблок пюре. Для этого фрукты можно либо сварить, либо запечь. После этого соединяем яблочное пюре, растительное масло, растительное молоко и перебиваем блендером.

  2. Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, разрыхлитель и соль. Кроме шоколада.

  3. Соединяем сухую и влажную смесь. Добавляем 100 г шоколада, размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы сахар растаял.

  4. Шоколадную смесь выливаем в форму, выстланную пергаментом. Посыпаем сверху остальными шоколадами. брауни выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 25-30 мин.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт брауни с фундуком.

Дата публикации
Количество просмотров
219
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