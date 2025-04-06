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Шоколадный брауни: рецепт постного десерта
Постный брауни легок в приготовлении.
Брауни – один из самых шоколадных десертов. Рецептов этой вкусности много. Есть даже для постящихся. Брауни получается не менее вкусным.
Рецептом шоколадного брауни поделилась победительница "МастерШеф" Алина Бурик.
Ингредиенты
100 г яблочного пюре
115 г растительного масла
125 г растительного молока
160 г муки
75 г какао
200 г сахара
1/2 ч.л. разрыхлителя
1/2 ч.л. соли
150 г черного шоколада
Приготовление
Готовим из яблок пюре. Для этого фрукты можно либо сварить, либо запечь. После этого соединяем яблочное пюре, растительное масло, растительное молоко и перебиваем блендером.
Смешиваем все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, разрыхлитель и соль. Кроме шоколада.
Соединяем сухую и влажную смесь. Добавляем 100 г шоколада, размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы сахар растаял.
Шоколадную смесь выливаем в форму, выстланную пергаментом. Посыпаем сверху остальными шоколадами. брауни выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 25-30 мин.
Напомним, ранее мы публиковали рецепт брауни с фундуком.