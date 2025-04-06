Макрон жестко отреагировал на удар по Кривому Рогу

Президент Франции Эммануэль Макрон. / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному прекращению огня в Украине и осудил недавние атаки России на гражданское население.

Об этом он написал в соцсети Х в день национального траура в Украине по жертвам обстрелов.

"Мои мнения - с детьми и всеми гражданскими жертвами кровавых ударов, нанесенных Россией, в частности 4 апреля в Кривом Роге", - отметил Макрон.

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Он подчеркнул, что в ночь на 5 апреля Россия вновь нанесла многочисленные удары по жилым районам Киева и другим городам Украины, несмотря на то, что Киев еще месяц назад согласился на предложение президента США Дональда Трампа по поводу 30-дневного прекращения огня.

"Украина почти месяц назад приняла это предложение. Мы работаем со всеми партнерами, чтобы найти пути к миру, но Россия только усиливает агрессию, несмотря на гражданские", - подчеркнул французский президент.

Макрон призвал международное сообщество к решительным действиям, если Москва продолжит игнорировать мирные инициативы.

"Эти удары должны закончиться. Прекращение огня должно произойти как можно быстрее. И решительные меры - в случае, если Россия и дальше будет тянуть время и отказываться от мира - должны быть приняты", - подчеркнул он.

В заключение Макрон задал вопрос ко всему миру:

"Как долго Россия будет игнорировать мирные предложения Соединенных Штатов и Украины, продолжая убивать детей и гражданских?"

Напомним, 4 апреля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате удара по городу количество погибших составляет 20, из них — 9 детей.