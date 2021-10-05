У ЗМІ назвали причину масштабного збою Facebook 

Збій нібито відбувся через "звичайне оновлення BGP".

Американський журналіст Браян Кербс назвав причиною масштабного збою Facebook невдале оновлення протоколу динамічної маршрутизації BGP.

Відповідну інформацію із посиланням на "надійне джерело" він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Особа, яка намагається відновити роботу Facebook, сказала, що збій відбувся через звичайне оновлення BGP", - написав Кербс.

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За його словами, оновлення "заборонило віддаленим користувачам скасувати зміни, а люди з фізичним доступом не мали мережевого чи логічного доступу". "Тож можливість запобігти цьому була заблокована з обох кінців", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, що соціальні мережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp у ніч проти вівторка, 5 жовтня, почали відновлювати роботу.

Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів.

Через падіння акцій Facebook просів на 5%, а Марк Цукерберг збіднів на 6 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Раніше служба підтримки Twitter повідомила про усунення проблем у роботі соцмережі, викликаних навантаженням від користувачів.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Наймасштабніші проблеми виникли на платформі Facebook. Також йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram. Пізніше користувачі почали масово скаржитися на роботу у Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Детальніше про це - у матеріалі ТСН.ua.

Новини світу: у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

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