Сбой Facebook стал одним из самых масштабных в истории — Downdetector

Сбой Facebook стал одним из самых масштабных в истории — Downdetector

Вследствие сбоя пострадали миллиарды людей, и речь идет не только о непосредственных пользователях Facebook.

Глобальный сбой в работе Facebook, который произошел в понедельник, 4 октября, стал одним из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб.

Об этом сообщил сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

"Глобальное отключение Facebook сейчас является одним из крупнейших для Downdetector с точки зрения общего количества жалоб (более 14 миллионов) и продолжительности. Это очень впечатляющее событие", — заявил технический директор Ookla Люк Дерикс.

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По его словам, в результате сбоя Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger пострадали миллиарды людей, а масштабы влияния "вышли за рамки непосредственных пользователей этих услуг".

Дерикс указывает на то, что Facebook является одной из крупнейших рекламных сетей, которую используют веб-сайты и мобильные приложения со всего мира. Соцсеть также обеспечивает возможность аутентификации (входа) для пользователей многих приложений.

По данным сервиса, больше всего жалоб на сбой поступило из США (более 1,7 миллиона) и Германии (1,3 миллиона). За ними следуют Нидерланды (915 тысяч обращений), Великобритания (789 тысяч обращений) и Италия (400 тысяч обращений).

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Напомним, что социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник, 5 октября, начали восстанавливать работу.

Сбой продолжался около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно в день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

Ранее служба поддержки Twitter сообщила об устранении проблем в работе соцсети, вызванных нагрузкой пользователей.

Как сообщалось, вечером 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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