В Roblox заявили о масштабном сбое

Roblox ежедневно пользуется более 43 млн человек. Пользователи соцсетей заявили, что сбой стал "самой страшной частью" Хэллоуина.
Компания Roblox по состоянию на субботу, 30 октября, продолжает работать над устранением сбоя в работе одноименной игровой платформы.
Об этом сообщает The Associated Press.
Согласно заявлению компании из города Сан-Матео, что в американском штате Калифорния, сбой произошел в прошедшие сутки.
Причина инцидента пока не известна, однако в Roblox отметили, что она "не связана с конкретным опытом или партнерскими отношениями на платформе".
Таким образом компания опровергла слухи о том, что проблему вызвала бесплатная раздача бурито в цифровой версии ресторана Chipotle в Roblox.
Заметим, что у платформы есть 40 миллионов игр, 9,5 миллиона разработчиков, а также более 43 миллионов активных пользователей ежедневно. Она позволяет игрокам создавать свои игры и играть с другими пользователями.
Особую популярность платформа Roblox приобретала во время пандемии COVID-19, в течение которой миллионы детей вынужденно оставались дома из-за закрытия школ.
"Самая страшная часть Хэллоуина в этом году – это сбой Roblox", – прокомментировал инцидент пользователь Twitter @NikilisRBX.
Недавно в Instagram снова произошел сбой, зацепивший пользователей из Германии, Нидерландов и Великобритании.