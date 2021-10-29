Участники "Холостячки" на премьере фильма: Олег похвастался бицепсами и тату, а Винченцо – красивой улыбкой

Участники "Холостячки" на премьере фильма: Олег похвастался бицепсами и тату, а Винченцо – красивой улыбкой

Мужчины впервые посетили подобное светское мероприятие и поделились своими впечатлениями.

Участники второго сезона шоу "Холостячка" – Олег Плахотнюк и Винченцо Дулепа – посетили премьерный показ психологического триллера "Минувшей ночью в Сохо" режиссера Эдгара Райта, состоявшийся в кинотеатре "Оскар".

От их появления на мероприятии присутствующие женщины оживились и начали перешептываться. Таких красавчиков трудно было не заметить.

Для мужчин это первый светский выход. В комментарии Леди.ТСН.ua они поделились своими впечатлениями.

Плахотнюк Олег и Винченцо Дулепа / Алина Онопа, ТСН.ua

"Меня впервые пригласили на такое мероприятие, когда есть такая узнаваемость и медийность. Это прикольно", — сказал Винченцо.

"Я тоже впервые, но пока звездой себя не чувствую", — добавил Олег.

Мужчины признались, что внимания со стороны женщин у них стало больше.

"Фотографируются со мной реже, но взглядов очень много. Люди узнают, и это заметно", — говорит Дулепа.

Плахотнюк Олег и Винченцо Дулепа / Алина Онопа, ТСН.ua

"Я думаю, что девушки немного стесняются к нам подходить, но мы тоже стесняемся, если честно", — сказал Плахотнюк.

Для премьеры фильма мужчины выбрали стильные луки. Олег был одет в рваные джинсы, белую футболку с ярким принтом, черно-белый свитер, который накинул на плечи, и белые кроссовки.

Плахотнюк Олег и Винченцо Дулепа / Алина Онопа, ТСН.ua

Позируя нам на камеру, Олег продемонстрировал свои сильные мускулистые руки и татуировки, которые, словно магнит, притягивали к себе взгляды женщин.

Винченцо сочетал черный джемпер с темными джинсами и белыми кроссовками. От его ослепительно-красивой улыбки и харизмы не могли устоять многие девушки на премьере.

Плахотнюк Олег и Винченцо Дулепа / Алина Онопа, ТСН.ua

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