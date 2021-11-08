Ілон Маск назвав себе "лордом" у Twitter

Ілон Маск назвав себе "лордом" у Twitter

Маск не прокоментував своє рішення про зміну імені у соцмережі.

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск змінив ім'я та локацію у Twitter.

Винахідник та бізнесмен тепер зветься у соцмережі Lorde Edge. Місцем проживання він назвав Tröllheim. Маск не прокоментував зміни та не пояснив причини свого вчинку.

Раніше Ілон Маск попросив 62,5 млн своїх підписників визначити майбутнє 10% його акцій Tesla. За продаж цінних висловилися 57,9% підписників, проти 42,1%. Загалом у голосуванні взяли участь понад 3,5 млн людей.

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