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18 банков блокируют счета украинцев за долги – список

18 банков блокируют счета украинцев за долги – список

Associated Press

Ранее в этом списке было 15 банков.

Уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. В обновленный список добавились "Райффайзен банк Аваль", "ОТП банк", "Укрсиббанк".

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

В полном перечне такие банки:

  • Приватбанк
  • Универсал банк
  • Окси банк
  • Таскомбанк
  • Индустриалбанк
  • Банк Восток
  • Прокредит банк
  • Львов
  • Конкорд
  • Райффайзен банк аваль
  • Кредобанк
  • Отп банк
  • Идея банк
  • Метабанк
  • Украинский капитал
  • Агропросперис банк
  • Укрсиббанк
  • Радобанк

Согласно приказу Министерства юстиции, принятому в марте 2021 года, деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания. Согласно приказу, замораживать должна только сумма долга, однако иногда счет блокируется полностью.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств.Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника ", — прокомментировала начальница управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Напомним, как сообщает НБУ, международные резервы Украины в октябре выросли до почти $30 млрд.

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