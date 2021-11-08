18 банков блокируют счета украинцев за долги – список

Ранее в этом списке было 15 банков.

Уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. В обновленный список добавились "Райффайзен банк Аваль", "ОТП банк", "Укрсиббанк".

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

В полном перечне такие банки:

Приватбанк

Универсал банк

Окси банк

Таскомбанк

Индустриалбанк

Банк Восток

Прокредит банк

Львов

Конкорд

Райффайзен банк аваль

Кредобанк

Отп банк

Идея банк

Метабанк

Украинский капитал

Агропросперис банк

Укрсиббанк

Радобанк

Согласно приказу Министерства юстиции, принятому в марте 2021 года, деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания. Согласно приказу, замораживать должна только сумма долга, однако иногда счет блокируется полностью.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств.Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника ", — прокомментировала начальница управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Напомним, как сообщает НБУ, международные резервы Украины в октябре выросли до почти $30 млрд.

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