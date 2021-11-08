18 банков блокируют счета украинцев за долги – список

Ранее в этом списке было 15 банков.
Уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. В обновленный список добавились "Райффайзен банк Аваль", "ОТП банк", "Укрсиббанк".
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.
В полном перечне такие банки:
- Приватбанк
- Универсал банк
- Окси банк
- Таскомбанк
- Индустриалбанк
- Банк Восток
- Прокредит банк
- Львов
- Конкорд
- Райффайзен банк аваль
- Кредобанк
- Отп банк
- Идея банк
- Метабанк
- Украинский капитал
- Агропросперис банк
- Укрсиббанк
- Радобанк
Согласно приказу Министерства юстиции, принятому в марте 2021 года, деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания. Согласно приказу, замораживать должна только сумма долга, однако иногда счет блокируется полностью.
"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств.Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника ", — прокомментировала начальница управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
Напомним, как сообщает НБУ, международные резервы Украины в октябре выросли до почти $30 млрд.
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