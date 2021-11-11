Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 20 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 20 млн щеплень

За добу 10 листопада провакциновано 277 097 людей.

Станом на 11 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 20 млн щеплень.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 10 листопада 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані - 129 753 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 20 129 273 щеплення. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Лікарі закликають вагітних та тих, хто планує дитину, щепитися від COVID | Вакцинація в Україні

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