На Донбасі помер військовий з Кіровоградської області

Прощання з чоловіком відбудеться завтра.
У прифронтовій зоні обірвалося життя 34-річного військовослужбовця в/ч А2227 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Молодший сержант Володимир Феняк помер поблизу Бахмута внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.
Про це повідомили у пресслужбі Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Прощання із військовослужбовцем відбудеться завтра,12 листопада, о 12.00 у селі Йосипівка, Вільшанської ОТГ Голованівського району.
Молодший сержант Володимир Феняк – 1987 року народження, проходив військову службу на посаді командира відділення взводу управління протитанкової артилерійської батареї у військовій частині А2227.
Володимир Феняк неодружений, у нього залишилися батьки, брат і сестра.
Тромбоеболія легеневої артерії - це закриття просвіту великих, середніх або малих гілок легеневої артерії тромбом, який утворюється найчастіше у великих венах нижніх кінцівок або тазу.
Раніше стало відомо, що у зоні проведення операції об'єднаних сил загинула молодша сержантка 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова з Херсонської області.
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