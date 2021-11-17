Золоті солодощі: чому в Україні подорожчав мед і що буде з цінами далі

Золоті солодощі: чому в Україні подорожчав мед і що буде з цінами далі

Щоб зібрати гарний врожай, вулики доводилося вивозити в інші області.

Він подорожчав і став майже золотим: на базарах липовий та акацієвий мед уже продають по 400 гривень за літр. Ціни пасічники підвищили і для гуртовиків. Однак експерти попереджають: навіть купуючи за такою вартістю - потрібно бути уважним, бо ж підсунути можуть будь-що. Як не стати жертвою обману, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 16 листопада 2021 року.

Під час формування вартості деякі пасічники врахували, зокрема, що їхній мед - органічний. А ще - зростання витрат на перероблювання.

На звичайний - не органічний - українські пасічники теж вирішили гуртові ціни підвищити. Рівняються при цьому здебільшого на закордонні ринки. Бо майже 90 відсотків нашого меду йде на експорт. Торік, наприклад, продали понад 80 тисяч тонн

Дехто з пасічників - очікує, коли вартість зросте ще. І товар поки що притримує. Найдешевший мед базарі із різнотрав’я і коштує 150 гривень за літр.

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Не на камеру продавці кажуть: щоб зібрати гарний врожай, вулики доводилося вивозити в інші області. А це - додаткові кошти на пальне. Тож ціни переписали і вони. Але найближчим часом, запевняють, прайси змінювати кардинально не будуть

А найдорожчий мед - це із липи та акації. і за літр просять 400 гривень. Можна, звісно ж, знайти і дешевше.

Утім деякі недобросовісні продавці намагаються ошукати. І видають розтоплений ріпаковий мед за акацієвий. Останній - до, речі, має слабкий ніжний аромат. Часто - на ятки виставляють ще й незрілий мед. У ньому багато води. Тож може забродити. Щоправда, такий метод визначення якості меду - дієвий, якщо температура повітря навколо - у межах плюс двадцяти.

Науковець Ігор Головецький пояснює, що це - наслідки неправильного зберігання. Тож тримати мед - краще у сухому затемненому місці. Тоді він і довше не загусатиме, і зберігатиме корисні властивості.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 8 способів відрізнити натуральний мед від підробки.

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