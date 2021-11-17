Ракета з українським “серцем” вивела на орбіту французькі супутники-розвідники

Ракета з українським “серцем” вивела на орбіту французькі супутники-розвідники

Особливість української розробки дозволяє розводити космічні апарати на різні орбіти навколо Землі.

У вівторок, 16 листопада, ракета-носій легкого класу Vega, двигун якої містить розробку українського КБ “Південне”, успішно вивела на орбіту три супутники-розвідники Франції.

Про це повідомили на Facebook-сторінці держпідприємства КБ “Південне”.

Запуск ракети Vega було здійснено з космодрому Куру (Французька Гвіана). На замовлення міністерства оборони Франції з її допомогою було виведено на орбіту три розвідувальні супутники CERES.

Як сказано у повідомленні, блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня ракети Vega, розробило КБ Південне.

Особливістю української розробки є можливість багаторазового запуску під час польоту - до п'яти включень. Це забезпечує розведення супутників на різні орбіти.

Як зазначається, КБ “Південне” продовжує роботи з покращення характеристик двигуна для розширення діапазону корисних навантажень.

Нагадаємо, загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в $1,99 млн. Його планують запустити до кінця поточного року.

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