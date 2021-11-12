Відбір на ЧС-2022: хто зіграє у стикових матчах

Відбір на ЧС-2022: хто зіграє у стикових матчах

Три останні путівки на мундіаль будуть розіграні в березні 2022 року.

Кваліфікація на Чемпіонат світу з футболу 2022 року наближається до свого завершення. Залишилося зіграти останні тури, за підсумками яких стане відомо, які збірні отримають прямі путівки на мундіаль в Катарі, а хто продовжить боротьбу у стикових матчах.

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Всього в європейському відборі розігрується 13 путівок на планетарну першість, де виступлять 32 національні команди з усіх континентів.

Напряму на ЧС-2022 вийдуть переможці 10 відбіркових груп. У стикові матчі потраплять команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль. Ці 12 збірних позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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Європейські збірні, які вийшли у стикові матчі ЧС-2022

Шотландія (група F) - 2 місце;

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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