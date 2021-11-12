Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

Три последних путевки на мундиаль будут разыграны в марте 2022 года.

Квалификация на Чемпионат мира по футболу 2022 года близится к своему завершению. Осталось сыграть последние туры, по итогам которых станет известно, какие сборные получат прямые путевки на мундиаль в Катаре, а кто продолжит борьбу в стыковых матчах.

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Всего в европейском отборе разыгрывается 13 путевок на планетарное первенство, где выступят 32 национальных команды со всех континентов.

Напрямую на ЧМ-2022 выйдут победители 10 отборочных групп. В стыковые матчи попадут команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль. Эти 12 сборных сразятся в двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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Европейские сборные, которые вышли в стыковые матчи ЧМ-2022

Шотландия (группа F) - 2 место;

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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