Ракета с украинским "сердцем" вывела на орбиту французские спутники-разведчики

Ракета с украинским "сердцем" вывела на орбиту французские спутники-разведчики

Особенность украинской разработки позволяет разводить космические аппараты на разные орбиты вокруг Земли.

Во вторник, 16 ноября, ракета-носитель легкого класса Vega, двигатель которой содержит разработку украинского КБ "Южное", успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.

Об этом сообщили на Facebook-странице госпредприятия КБ "Южное".

Запуск ракеты Vega был произведен с космодрома Куру (Французская Гвиана). По заказу министерства обороны Франции с ее помощью были выведены на орбиту три разведывательных спутника CERES.

Также читайте Планета Икс: на старых спутниковых снимках обнаружили загадочный объект на окраине Солнечной системы

Как говорится в сообщении, блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени ракеты Vega, разработало КБ Южное.

Особенностью украинской разработки является возможность многократного запуска во время полета – до пяти включений. Это обеспечивает разведение спутников на разные орбиты.

Как отмечается, КБ "Южное" продолжает работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.

Напомним, общая стоимость запуска украинского спутника "Січ 2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн. Его планируется запустить до конца текущего года.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку