Пік зорепаду Леоніди 17 листопада: коли і де дивитися та як загадувати бажання

Пік зорепаду Леоніди 17 листопада: коли і де дивитися та як загадувати бажання

Місяць може завадити спостерігати за зорепадом, тому варто виїхати за місто

У листопаді земляни мають нагоду помилуватися останнім осіннім зорепадом під назвою Леоніди. Його пік припадає на 17 листопада щороку.

Леоніди: що це таке

Леоніди — інтенсивний метеорний дощ, пов'язаний із кометою Темпеля-Туттля. Вважається, що він утворюється з речовини, яка втрачається кометою, коли вона проходить поблизу Сонця. Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки розміром із піщинку спалахують у атмосфері і він стає видимим у вигляді метеорного дощу.

Леоніди отримали свою назву від латинської назви сузір'я Лева, у якому розташований радіант метеорного потоку (уявна точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів - ред.).

Леоніди зажили слави через те, що вони є найпотужнішим регулярним метеорним дощем, а також тому, що раз на 33 роки, що пов'язано з орбітальним періодом комети Темпеля-Таттла, спостерігаються надзвичайно рясні дощі, які утворюють справді величне явище. У пікові роки, дощі можуть складатись із тисяч метеорів на годину.

Леоніди: історія

Найбільш раннім історичним свідченням про цей метеорний потік є його опис, зроблений Євтихієм Олександрійським в 901.

Найбільш відомий метеорний дощ, який спостерігався у листопаді 1833 року у США на території від Атлантичного океану до Скелястих гір. У зв'язку з цим явищем багато проповідників стверджували, що наближається Судний День. Ця подія була увічнена в легендах індіанців та в піснях темношкірих рабів.

1934 року з'явилася джазова пісня про цю подію під назвою Stars fell on Alabama У зв'язку з цією піснею номерні знаки автомобілів жителів Алабами містять зображення зірочок та нот із написом.

Леоніди: як і де спостерігати

Найкраще дотримуватися загальних правил спостереження за небесами - знайти темне місце, без зайвого міського світла і зайняти зручне положення. За небом можна буде починати спостерігати під час вечірньої прогулянки.

Зорепад буде видно навіть із вікна міської квартири, але найкраще спостерігати за ним на відкритій місцевості, трохи далі від світла міста. Не обов'язково їхати за сотні кілометрів від населених пунктів, досить просто від'їхати за місто чи на дачу, прихопивши плед та чай у термосі.

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Заздалегідь дізнайтесь прогноз погоди. Хмари можуть завадити побачити метеори.

Дочекайтесь, коли радіант досягне найвищої точки. Чим вище радіант метеорного потоку знаходиться у небі, тим більше метеорів ви зможете побачити.

Щоб дізнатися, де знаходиться радіант, скористайтеся різноманітними програмами на телефоні чи комп'ютері.

Спостерігайте метеори неозброєним оком. Вузьке поле зору бінокля або телескопа знизить ваші шанси побачити зірку, що падає.

Шукайте метеори на деякій відстані від радіанта. Попри те, що всі метеори здаються такими, що з'являються з точки радіанта, не варто дивитися прямо на нього.

Ляжте на ковдру чи шезлонг – так спостерігати за метеорами буде набагато зручніше, ніж стоячи.

Дайте очам 30 хвилин, щоб звикнути до темряви.

Леоніди: як правильно загадувати бажання

Загадувати бажання слід ставши обличчям на схід. Важливо підготуватися. Потрібно заздалегідь визначитися із бажанням та проговорити його кілька разів. Зверніть увагу, щоб у проханні до вищих сил не було частинок «не». Використовуйте ствердні пропозиції. Загадування бажань схоже на молитву. Зосередься на своєму бажанні, зробіть так, щоб уся ваша енергія, всі сили були спрямовані на його виконання. Саме тому це працює. Нікому не розказуйте про своє бажання. Краще вийти на самоті в тихе місце і дивитися на небо, шукаючи зірку, що падає. Найголовніше – це її помітити, а потім бажано подумки промовити задумане, якщо впевнені, що ніхто не чує, можна і вголос.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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