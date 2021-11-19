В Україні зменшується виробницво макаронних виробів: третина продукції - імпорт

У нинішньому році виготовили на 7% менше власного продукту, ніж торік.

Третина макаронних виробів на ринку України імпортовані.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Протягом останніх п'яти років в Україні спостерігається скорочення обсягів виробництва. Так, у 2021 році було виготовлено на 7% менше власного продукту, ніж торік.

Найбільше макаронів імпортують з Італії – майже 50 % від загальної кількості. Також до нас везуть їх із Туреччини та Польщі. Своєю чергою, Україна нарощує експорт макаронних виробів. Вітчизняну продукцію везуть переважно до Венесуели, Молдови та Литви.

Як повідомлялося, до України у жовтні ввезли з-за кордону рекордну кількість сиру - 4,2 тис. тонн. Основними постачальниками сиру до України стали: Польща (41%), Німеччина (14%) та Нідерланди (11%). Тим часом український сир везуть до Казахстану (70%) та Молдови (25%).

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