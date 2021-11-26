Абсолютний аутсайдер АПЛ готовий орендувати Зінченка - ЗМІ

Перехід може відбутися в зимове трансферне вікно.

Англійський " Ньюкасл Юнайтед " розглядає можливість із орендою українського футболіста "Манчестер Сіті" - Олександра Зінченка.

Про це повідомляє DailyMail.

Зазначається, що перехід 24-річного гравця збірної України до складу "сорок" може відбутися в зимове трансферне вікно, а потенційна оренда розглядається до завершення сезону 2021/22.

Також наголошується, що "Ньюкасл" має намір скористатися тим, що Сашко отримує мало ігрової практики у команді Хосепа Гвардіоли, програючи конкуренцію Жоау Канселу.

Нещодавно Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Та дуель завершилася вольовою перемогою англійців із рахунком 2:1. У тому матчі українець провів у грі 54 хвилини.

Чинни угода Зінченка з "городянами" розрахована до середини 2024 року;

Цього сезону на його рахунку шість матчів у всіх турнірах (299 хвилин);

Зінченко міг продовжити кар'єру й в італійській "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, проте керманич "грифонів" спростував цю інформацію.

Додамо, що наразі "Ньюкасл" є абсолютним аутсайдером АПЛ - після 12 турів у їхньому активі лише шість балів. Нещодавно цей клуб було придбано інвестиційним фондом Саудівської Аравії.