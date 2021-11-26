Андре Тан приголомшив історіями, як тричі був на волосині від смерті

Дизайнер зазначив, що більше не боїться смерті.

Відомий український дизайнер Андре Тан ошелешив прихильників несподіваним історіями.

Так, знаменитість розповів, що не боїться смерті та пояснив, чому. Виявляється, зірка тричі міг попрощатися із життям. Зокрема, його ледь врятували лікарі після народження.

"Вперше я це пережив одразу після народження – лікарі мене відкачували кисневою подушкою. Ще не розплющивши очі, щоб побачити життя, я вже встиг зазирнути за лаштунки смерті", – повідомив він.

Потім Тан потрапив у страшну аварію в горах Америки в Аспені, де відпочивав з подругою. Дизайнер зазначив, що тоді дивом вижив.

"Коли отямився, я подумав, що вже в раю: абсолютно все було білим. Тоді я не розумів, що це подушка безпеки авто, що спрацювала, а сама машина в той момент висіла над урвищем після того, як у нас в'їхала величезна вантажівка. Як зараз пам'ятаю: це сталося 11 січня", – розповів знаменитість.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

А втретє у Андре сталося духовне переродження під час прийому аяваски рік тому у січні.

"Якийсь смертний місяць... Коли ти опиняєшся на межі смерті, до тебе приходить нове усвідомлення та сприйняття світу навколо. Вмирають старі клітини, старе життя, ви входите у новий режим. Всі клітини нашого організму оновлюються кожні 5 років, а це означає, що по суті, з цією періодичністю ми й перероджуємось. Але смерті я не боюся також із ще однієї причини. Якщо сьогодні ввечері мені судилося померти, я відверто скажу собі: так, це було класне життя! А значить і померти не так уже й страшно! Я взагалі вважаю, що маленька смерть личить кожному. Хочете підбадьоритися? Подумайте про смерть", – зазначив він.

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