Категорія
Корисні статті
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ризик смерті від коронавірусу підвищує ожиріння

Ризик смерті від коронавірусу підвищує ожиріння

pixabay.com

Експерти стверджують, що ожиріння та зайва вага значно підвищують ризик важкого перебігу чи смерті від COVID-19.

Ожиріння є одним з ключових факторів ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби. За даними різних досліджень ймовірність госпіталізації з приводу COVID-19 у пацієнтів з ожирінням зростає від 4,3 до 6,2 разів у порівнянні з пацієнтами без ожиріння. Однією з причин цієї вражаючої різниці є те, що вірус може атакувати жирові клітини. 

Під час лабораторних експериментів і розтинів пацієнтів, які померли від COVID-19, дослідники з медичного факультету Стенфордського університету (США) виявили, що вірус вражає два типи клітин, що знаходяться в жировій тканині: зрілі жирові клітини, відомі під назвою адипоцити, та імунні клітини - макрофаги. 

Інфікування жирових клітин призводить до вираженої запальної реакції, що відповідає типу імунної відповіді, яка спостерігається у важких випадках захворювання на COVID-19. Це може бути однією з причин, чому люди з ожирінням мають більшу ймовірність ускладненого перебігу інфекції SARS-CoV-2, частіше госпіталізуються і помирають від коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з даними Public Health England, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації чи інтенсивної терапії.

І чим більше зайвої ваги - тим вищі ризики.

За словами докторки Елісон Тедстоун, головної дієтологині у Public Health England, наявні дані чітко підтверджують, що надмірна вага або ожиріння збільшують ризики важкого перебігу або смерті від COVID-19, так само як і багатьох інших небезпечних для життя захворювань.

"Схуднення може принести величезну користь для здоров'я - а також може допомогти захистити від ризиків COVID-19", - каже вона.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, надмірну вагу мають люди з індексом маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9, а ІМТ понад 30 є ознакою ожиріння.

Індекс маси тіла розраховується шляхом ділення маси тіла (у кілограмах) на квадрат росту (у метрах).

Важливим показником надмірної ваги є також окружність талії - чоловіки з талією понад 94 см і жінки з понад 80 см більш схильні до виникнення проблем, пов'язаних з ожирінням.

Заохочення людей до ​​досягнення та підтримки здорової ваги може зменшити серйозні наслідки Covid-19 для населення, особливо серед уразливих груп, які найбільше страждають від ожиріння, йдеться у повідомленні.

За словами професорки Сьюзен Джебб з Оксфордського університету, наразі відомо, що вищий ризик тяжкого перебігу коронавірусу мають люди похилого віку, чоловіки, люди, що походять з Південної Азії та деяких інших регіонів, а також мешканці районів з низьким рівнем життям.

"Окрім цього, ці дані свідчать, що зайва вага є ще одним дуже важливим фактором ризику", - каже вона.

Вона також додає, що під час пандемії багато людей почали усвідомлювати проблеми зайвої ваги, бо карантин для багатьох став приводом переосмислити свій спосіб життя.

Читайте також: Рівень цукру в крові впливає на важкість хвороби COVID-19

Наступна публікація