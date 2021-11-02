Ризик смерті від коронавірусу підвищує ожиріння

Експерти стверджують, що ожиріння та зайва вага значно підвищують ризик важкого перебігу чи смерті від COVID-19.

Ожиріння є одним з ключових факторів ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби. За даними різних досліджень ймовірність госпіталізації з приводу COVID-19 у пацієнтів з ожирінням зростає від 4,3 до 6,2 разів у порівнянні з пацієнтами без ожиріння. Однією з причин цієї вражаючої різниці є те, що вірус може атакувати жирові клітини.

Під час лабораторних експериментів і розтинів пацієнтів, які померли від COVID-19, дослідники з медичного факультету Стенфордського університету (США) виявили, що вірус вражає два типи клітин, що знаходяться в жировій тканині: зрілі жирові клітини, відомі під назвою адипоцити, та імунні клітини - макрофаги.

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Інфікування жирових клітин призводить до вираженої запальної реакції, що відповідає типу імунної відповіді, яка спостерігається у важких випадках захворювання на COVID-19. Це може бути однією з причин, чому люди з ожирінням мають більшу ймовірність ускладненого перебігу інфекції SARS-CoV-2, частіше госпіталізуються і помирають від коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з даними Public Health England, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації чи інтенсивної терапії.

І чим більше зайвої ваги - тим вищі ризики.

За словами докторки Елісон Тедстоун, головної дієтологині у Public Health England, наявні дані чітко підтверджують, що надмірна вага або ожиріння збільшують ризики важкого перебігу або смерті від COVID-19, так само як і багатьох інших небезпечних для життя захворювань.

"Схуднення може принести величезну користь для здоров'я - а також може допомогти захистити від ризиків COVID-19", - каже вона.

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, надмірну вагу мають люди з індексом маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9, а ІМТ понад 30 є ознакою ожиріння.

Індекс маси тіла розраховується шляхом ділення маси тіла (у кілограмах) на квадрат росту (у метрах).

Важливим показником надмірної ваги є також окружність талії - чоловіки з талією понад 94 см і жінки з понад 80 см більш схильні до виникнення проблем, пов'язаних з ожирінням.

Заохочення людей до ​​досягнення та підтримки здорової ваги може зменшити серйозні наслідки Covid-19 для населення, особливо серед уразливих груп, які найбільше страждають від ожиріння, йдеться у повідомленні.

За словами професорки Сьюзен Джебб з Оксфордського університету, наразі відомо, що вищий ризик тяжкого перебігу коронавірусу мають люди похилого віку, чоловіки, люди, що походять з Південної Азії та деяких інших регіонів, а також мешканці районів з низьким рівнем життям.

"Окрім цього, ці дані свідчать, що зайва вага є ще одним дуже важливим фактором ризику", - каже вона.

Вона також додає, що під час пандемії багато людей почали усвідомлювати проблеми зайвої ваги, бо карантин для багатьох став приводом переосмислити свій спосіб життя.

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