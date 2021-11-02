Риск смерти от коронавируса повышает ожирение

Эксперты утверждают, что ожирение и избыточный вес значительно повышают риск тяжелого течения или смерти от COVID-19.

Ожирение является одним из ключевых факторов риска тяжелого течения коронавирусной болезни. По данным различных исследований, вероятность госпитализации по поводу COVID-19 у пациентов с ожирением возрастает от 4,3 до 6,2 раза по сравнению с пациентами без ожирения. Одной из причин этой поразительной разницы является то, что вирус может атаковать жировые клетки.

В ходе лабораторных экспериментов и сечений пациентов, умерших от COVID-19, исследователи медицинского факультета Стэнфордского университета (США) обнаружили, что вирус поражает два типа клеток, находящихся в жировой ткани: зрелые жировые клетки, известные под названием адипоциты, и иммунные клетки – макрофаги.

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Инфицирование жировых клеток приводит к выраженной воспалительной реакции, соответствующей типу иммунного ответа, которая наблюдается в тяжелых случаях заболевания COVID-19. Это может быть одной из причин, почему люди с ожирением имеют большую вероятность осложненного течения инфекции SARS-CoV-2, чаще госпитализируются и умирают от коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно данным Public Health England, избыточный вес повышает риск необходимости госпитализации или интенсивной терапии.

И чем больше лишнего веса – тем выше риски.

По словам доктора Элисон Тедстоун, главной диетологии в Public Health England, имеющиеся данные четко подтверждают, что избыточный вес или ожирение увеличивают риски тяжелого течения или смерти от COVID-19, равно как и многих других опасных для жизни заболеваний.

"Похудение может принести огромную пользу для здоровья – а также может помочь защитить от рисков COVID-19", – говорит она.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, избыточный вес имеют люди с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9, а ИМТ более 30 являются признаком ожирения.

Индекс массы тела рассчитывается путём деления массы тела (в килограммах) на квадрат роста (в метрах).

Важным показателем избыточного веса также окружность талии — мужчины с талией более 94 см и женщины с более 80 см более склонны к возникновению проблем, связанных с ожирением.

Поощрение людей к достижению и поддержанию здорового веса может уменьшить серьезные последствия COVID-19 для населения, особенно среди уязвимых групп, наиболее страдающих ожирением, говорится в сообщении.

По словам профессора Сьюзен Джебб из Оксфордского университета, сейчас известно, что высший риск тяжелого течения коронавируса имеют пожилые люди, мужчины, люди, происходящие из Южной Азии и некоторых других регионов, а также жители районов с низким уровнем жизни.

"Кроме этого эти данные свидетельствуют, что лишний вес является еще одним очень важным фактором риска", — говорит она.

Она также добавляет, что во время пандемии многие стали осознавать проблемы лишнего веса, потому что карантин для многих стал поводом переосмыслить свой образ жизни.

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