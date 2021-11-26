В Днепре внук до смерти забил бабушку

Едва живую женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.
В больнице имени Мечникова в Днепре скончалась женщина, которую избил внук. Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Depo.
В больнице имени Мечникова в Днепре умерла бабушка, которую доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как ее избил ее внук.
Предварительно установлено, что нигде не работающий и живший с бабушкой 29-летний мужчина пришел домой поздно вечером, стал вести себя агрессивно и набросился с кулаками на пожилую женщину.
Известно, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, что на Прикарпатье племянник до смерти избил своего дядю.
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