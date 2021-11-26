У Дніпрі онук до смерті забив бабусю

У Дніпрі онук до смерті забив бабусю

Ледь живу жінку доправили до лікарні, де вона згодом померла.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі померла жінка, яку побив онук. Пенсіонерку доправили до лікарні у важкому стані.

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Про це повідомляє Depo.Дніпро

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі померла бабуся, яку доправили до медзакладу у важкому стані після того, як її побив її онук.

Попередньо встановлено, що 29-річний чоловік, який ніде не працює і жив з бабусею, прийшов додому пізно ввечері, став поводитися агресивно і накинувся з кулаками на літню жінку.

Відомо, що в момент скоєння злочину чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що на Прикарпатті племінник до смерті побив свого дядька.

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