Рівень цукру в крові впливає на важкість хвороби COVID-19

Саме високий рівень глюкози призводить до ураження легень до тромбозів при зараженні коронавірусом.

Швейцарський науковий проект Blue Brain створив нейронну мережу, що проаналізувала сотні тисяч досліджень про коронавірус, метою зрозуміти, чому одні люди переносять хворобу безсимптомно, а інші потрапляють до лікарень і навіть помирають.

Видання EurekAlert надає опис експерименту.

Під час пандемії був відкритий доступ до 400 тис досліджень про SARS-CoV-2 та інших коронавіруси, опубліковані повні тексти майже третини з них.

Команда Blue Brain виявила, що найбільш часто згадується така біологічна змінна, як метаболізм глюкози. Дослідники сфокусувалися на роботах, що розглядали рівень цукру в крові в контексті респіраторних захворювань і коронавірусу. Так вони змогли вивчити роль цього показника на різних етапах зараження і захворювання.

Виявилося, високий рівень глюкози пов'язаний з більш важким перебігом COVID-19: від ураження легень до тромбозів і поліорганної недостатності. Саме ж підвищення показника можуть викликати аномальний метаболізм, прийом ліків або внутрішньовенний введення моносахарида.

Blue Brain підкреслює, що результати не підтверджені експериментально, і називає свої висновки гіпотезою.

Раніше за них зв'язок між тромбозом і щепленням від коронавірусом з'ясували німецькі вчені. За словами вчених з Франкфуртського університету ім. Гете та Університету Гельмгольца Ульма, проблема полягає в аденовірусних векторах, які обидва виробники використовують для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини.

Як повідомлялося, Бельгія призупинила вакцинацію осіб до 41 року COVID-препаратом від Johnson & Johnson після смерті пацієнтки, щепленої цією вакциною. Напередодні жінку госпіталізували із "важким тромбозом і дефіцитом тромбоцитів". Їй було менше 40 років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання