Україна майже удвічі збільшила імпорт ігристих вин: звідки везуть

Імпорт становить 54,7 млн доларів.

Протягом минулого року на 44% збільшився імпорт ігристих вин до України.

Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу", пише ArgoTer.

Також читайте Що пити на Новий рік-2022: головні напої святкового столу

Зазначається, що імпорт становить 54,7 млн доларів. Збільшення ввезення ігристих з-за кордону пов'язують з тим, що виробництво українських вин в 2021-му скоротилося на 2%, а за останні п'ять років - на 39%. Крім того, змінюються смакові подобання українців.

Основними постачальниками ігристих стали європейські країни:

Італія - 54% імпорту,

Франція - 18%

Іспанія - 10%,

Німеччина - 5%,

Грузія 4%.

Слід зауважити, що Італії до України везуть "Просекко" та "Асті Спуманте", з Франції – "Шампанське", а з Іспанії – "Каву".

"Залежно від географічної прив’язки можна зрозуміти, який вид ігристого імпортується. За законодавством ЄС, називати продукти географічними зазначеннями мають право лише виробники, які зареєстрували його", - наголосила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

Нагадаємо, ігристе вино з провінції Шампань - це вічні цінності. Його вважають напоєм для урочистих і святкових подій. Зокрема, це ігристе головне у той момент, коли один рік ми проводжаємо, а інший зустрічаємо - під час новорічного застілля.

Читайте також: