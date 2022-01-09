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Україна майже удвічі збільшила імпорт ігристих вин: звідки везуть

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Україна майже удвічі збільшила імпорт ігристих вин: звідки везуть

pixabay.com

Імпорт становить 54,7 млн доларів.

Протягом минулого року на 44% збільшився імпорт ігристих вин до України.

Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу", пише ArgoTer.

Зазначається, що імпорт становить 54,7 млн доларів. Збільшення ввезення ігристих з-за кордону пов'язують з тим, що  виробництво українських вин в 2021-му скоротилося на 2%, а за останні п'ять років - на 39%. Крім того, змінюються смакові подобання українців. 

Основними постачальниками ігристих стали європейські країни:

  • Італія - 54% імпорту,
  • Франція - 18%
  • Іспанія - 10%,
  • Німеччина - 5%,
  • Грузія 4%.

Слід зауважити, що Італії до України везуть "Просекко" та "Асті Спуманте", з Франції – "Шампанське", а з Іспанії – "Каву".

"Залежно від географічної прив’язки можна зрозуміти, який вид ігристого імпортується. За законодавством ЄС, називати продукти географічними зазначеннями мають право лише виробники, які зареєстрували його", - наголосила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

Нагадаємо, ігристе вино з провінції Шампань - це вічні цінності. Його вважають напоєм для урочистих і святкових подій. Зокрема, це ігристе головне у той момент, коли один рік ми проводжаємо, а інший зустрічаємо - під час новорічного застілля.

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