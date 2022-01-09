Украина почти вдвое увеличила импорт игристых вин: откуда везут

Импорт составляет 54,7 млн. долларов.

В течение прошлого года на 44% увеличился импорт игристых вин в Украину.

Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса", пишет ArgoTer.

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Отмечается, что импорт составляет 54,7 млн. долларов. Увеличение ввоза игристых из-за границы связывают с тем, что производство украинских вин в 2021-м сократилось на 2%, а за последние пять лет – на 39%. Кроме того, меняются вкусовые нравы украинцев.

Основными поставщиками игристых стали европейские страны:

Италия – 54% импорта,

Франция – 18%

Испания – 10%,

Германия – 5%,

Грузия – 4%.

Следует заметить, что в Италию в Украину везут "Просекко" и "Асти Спуманте", из Франции — "Шампанское", а из Испании — "Кофе".

"В зависимости от географической привязки можно понять, какой вид игристого импортируется. По законодательству ЕС, называть продукты географическими указаниями имеют право только зарегистрировавшие его производители", — подчеркнула аналитика УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, игристое вино из провинции Шампань – это вечные ценности. Его считают напитком для праздничных и торжественных событий. В частности, это игристое главное в тот момент, когда один год мы провожаем, а другой встречаем – во время новогоднего застолья.

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