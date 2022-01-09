Боевики на Донбассе при обстреле украинских позиций ранили военного ООС

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
На Донбассе российско-оккупационные войска с начала суток, 9 января, дважды нарушали режим "тишины". В результате обстрелов кафиров один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
Об этом говорится в вечерней сводке ООС.
Так, вооруженные формирования русской Федерации открывали в сторону Попасной огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Катериновки боевики обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
В пресс-службе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Ранее американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт.
Читайте также:
- Во время новогодних праздников пророссийские боевики усилили свои позиции на Донбассе – украинская разведка
- Ермак заявил о "беспрецедентной поддержке" Украины со стороны США