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Боевики на Донбассе при обстреле украинских позиций ранили военного ООС

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Боевики на Донбассе при обстреле украинских позиций ранили военного ООС

Иллюстрация / Associated Press

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе российско-оккупационные войска с начала суток, 9 января, дважды нарушали режим "тишины". В результате обстрелов кафиров один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

Так, вооруженные формирования русской Федерации открывали в сторону Попасной огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Катериновки боевики обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

В пресс-службе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Ранее американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт.

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