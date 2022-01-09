Боевики на Донбассе при обстреле украинских позиций ранили военного ООС

Боевики на Донбассе при обстреле украинских позиций ранили военного ООС

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе российско-оккупационные войска с начала суток, 9 января, дважды нарушали режим "тишины". В результате обстрелов кафиров один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

Так, вооруженные формирования русской Федерации открывали в сторону Попасной огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Катериновки боевики обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

В пресс-службе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в ООС и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Ранее американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт.

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