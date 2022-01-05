В Белом доме назвали темы, которые США обсудят с РФ во время предстоящего саммита

В Белом доме назвали темы, которые США обсудят с РФ во время предстоящего саммита

Заседание США и Россия запланировано на 10 января.

На следующей неделе состоится саммит между Соединенными Штатами Америки и Россией. В частности, во время заседания США вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения в соседние страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 5 января.

Также во время будущих переговоров США планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории. По ее словам, эти и другие вопросы Белый дом будет вести переговоры с Кремлем в ближайшие дни и недели.

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", — заявила она.

Ранее в администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля по безопасности "пункт по пункту".

Напомним, на следующей неделе, 10 января, Соединенные Штаты Америки и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

Известно, что российский МИД обнародовал так называемый проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Кремль требует от США юридических гарантий, что Североатлантический союз откажется от намерения принять в члены Украины.

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