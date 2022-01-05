Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты: список

По состоянию на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входят 60 стран мира.

Украинские COVID-сертификаты о прививках против коронавируса признали еще шесть стран мира. Это, в частности, Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"При пересечении границы с этими странами вы сможете использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дії". Это будет касаться тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел", — сообщили в ведомстве.



По состоянию на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входят 60 стран мира. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь.



В Минздраве добавили, что в 2022 году планируется расширение состава цифровой сети до 80 стран-участниц.

Напомним, ранее сообщалось, что две дозы прививки получили уже около 14 млн украинцев.

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