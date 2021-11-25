У Джессі Джей стався викидень: "Не можу контролювати емоції"

Її вагітність була таємницею.

Популярна британська співачка Джессі Джей повідомила фанатам невтішну звістку.

У 33-річної артистки стався викидень. Про це вона написала у своєму Instagram. Виконавиця поділилася, що її вагітність була таємницею і вона навіть переймалася, що не зможе не повідомити про це прихильникам під час свого концерту.

"Вчора вранці я сміялася з подругою і казала їй: "Як я збираюся завтра ввечері провести концерт у Лос-Анджелесі, не сказавши всій аудиторії, що я вагітна?". Вже до полудня я з жахом думала про те, щоб витримати концерт і не зламатися. Після того, як я зробила третє УЗД, мені сказали, що серце дитини більше не б'ється. Цього ранку я відчуваю, що не можу контролювати свої емоції. Я можу пошкодувати, що опублікувала це", – поділилася зірка і додала фото, де тримає позитивний тест на вагітність.

Джессі Джей / instagram.com/jessiej

Хто був батьком дитини, Джессі не розповіла. Втім, минулого місяця вона розірвала стосунки з танцюристом Максом Фрамом, які тривали сім місяців. А до цього артистка два роки зустрічалася з голлівудським актором Ченнінгом Татумом.

Зірка зазначила, що вона вирішила стати мамою-одиначкою. Свою вагітність Джей вважає справжнім дивом, оскільки раніше у неї діагностували безпліддя.

"Це все, чого я коли-небудь хотіла, а життя таке коротке. Вагітність сама по собі була для мене дивом та досвідом, який я ніколи не забуду. І я знаю, що в мене все це ще буде гаразд. Я досі в шоці, сум нестерпний. Але я знаю, що я сильна", – зазначила вона.

У коментарях колеги та фанати висловили свої співчуття та підтримали співачку.

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