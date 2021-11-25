Дмитро Комаров записав сенсаційне інтерв'ю з вбивцею з племені ваорані

Ведучий поспілкувався з вбивцею перших місіонерів, які вийшли на контакт із ваорані.

У суботу о 18:30 на 1+1 у програмі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров продовжує знайомити глядачів з індіанським племенем ваорані, яке мешкає у лісах Еквадору. Цієї суботи в новому випуску телеведучий пройде шляхом першовідкривачів і розповість драматичну історію перших контактів індіанців з цивілізованим світом.

У середині минулого століття п'ять молодих місіонерів із США прилетіли до Еквадору. Вони мріяли першими відкрити тоді ще неконтактне плем'я ваорані. Місіонери знали про жорстокість цих індіанців, але вірили, що зможуть знайти підхід до них. Цю операцію назвали "Аука", що у перекладі означає "дикун". Її подробиці місіонери тримали у найсуворішому секреті, а кожен крок записували на аматорську камеру. Ці ексклюзивні кадри Дмитро Комаров покаже у новому випуску.

пресслужба каналу "1+1"

Перші кроки операції "Аука" були успішними. Знайшовши поселення ваорані з повітря, місіонери почали обмінюватись подарунками з ними. Вони скидали з літака на мотузці ножі та інші корисні речі, доки натомість не отримали перші подарунки – папугу та смажену мавпу. Прийнявши це за прояв дружності, місіонери ризикнули наживо зустрітися з племенем. 6 січня 1956 року сталася важлива історична подія для цього регіону – найбільш значущий контакт із ваорані, який згодом змінив культуру цілого народу. Його кадри ексклюзивно покажуть у новому випуску "Світу навиворіт".

пресслужба каналу "1+1"

Все йшло добре, поки один випадковий збіг не став причиною трагедії. У результаті всю групу з п'яти американців, які не використовували зброю для оборони, несподівано закололи списами, а причиною цього стала звичайна фотографія.

Дмитро Комаров проведе власне розслідування, щоб відновити події того дня та розібратися, чому індіанці так різко змінили своє ставлення. Він знайде не лише родичів учасників тих подій, а й самого вбивцю. Мандрівник намагатиметься з'ясувати причини несподіваної атаки, а також дізнається, що відчуває сьогодні індіанець ваорані, який власноруч вбив чужоземців того ж дня. Чи шкодує він про скоєне і як ставиться до вбивств зараз, коли його плем'я вже стало частиною цивілізованого суспільства?

пресслужба каналу "1+1"

Згодом ті події змінили культуру цілого народу та життя в регіоні. Те саме плем'я все ж таки вийшло на контакт з цивілізованим світом. Але цьому передувала історія, гідна сценарію пригодницького фільму. У ній є місце і любові, і вірі в людей, і жорстоким вбивствам.

Також у новому випуску Дмитро Комаров спробує і сам стати першовідкривачем. Він вирушить на пошуки племені тагієрі - одного з двох, які відмовилися виходити на контакт і, як і раніше, живуть ізольовано в тропічному лісі. Знайти їх чи друге неконтатне плем'я – тароменані – дуже складно. Для цього команда проєкту вивчила всі доступні карти і по крихтах зібрала всі знайдені відомості, щоб максимально збільшити шанси на успіх.

пресслужба каналу "1+1"

"Місіонери, які намагалися вийти на контакт із племенами, мали різні цілі. Вони хотіли пояснити, що погано вбивати, що цивілізований світ не страшний, які є плюси в тому, щоб жити в тандемі з цивілізацією. Наша мета зовсім інша. Ми хочемо лише побачити та переконатися, що ці люди ще залишилися. Адже раніше було дуже багато неконтактних племен із самобутньою культурою. А сьогодні вони зникають", – поділився Дмитро Комаров.

Неконтактні племена поступово зникають з Землі, а культура контактних змінюється під впливом сучасного світу. Тому такі репортажі мають особливу цінність.

Чи знайде Дмитро Комаров неконтактних індіанців у лісах Амазонії, що пішло не так у фатальний для місіонерів день першого знайомства з ваорані і чому індіанці відправляють жінок вперед на зустріч із чужоземцями – у новому випуску "Світу навиворіт" цієї суботи о 18:30 на 1+1.

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