Ірак добровільно евакуював з Білорусі понад 600 осіб

Більшість з повернених - це жінки і діти.

Із Білорусі до Іраку повернулося 617 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон з Євросоюзом.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Іраку повідомляє Iraqi News Agency.

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За інформацією видання, переважно повернулися жінки і діти. Вважається, що вони зараз пріоритетна група. Крім того, в МЗС наголошують, що повернення додому добровільне. Ірак планує повернути всіх своїх громадян, які нині перебувають Білорусі.

Слід зауважити, що станом на 26 листопада більшість мігрантів із країн Близького Сходу перебувають у таборах і логістичному центрі біля пункту пропуску "Брузги". Більшість планують повернутися додому, дехто сподівається все ж таки потрапити до ЄС.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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