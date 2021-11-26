Ирак добровольно эвакуировал из Беларуси более 600 человек

Ирак добровольно эвакуировал из Беларуси более 600 человек

Большинство из возвращенных – это женщины и дети.

Из Беларуси в Ирак вернулось 617 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу с Евросоюзом.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака сообщает Iraqi News Agency.

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По информации издания, в основном вернулись женщины и дети. Считается, что они сейчас приоритетная группа. Кроме того, в МИД отмечают, что возвращение домой добровольно. Ирак планирует вернуть всех своих граждан, ныне находящихся в Беларуси.

Следует отметить, что на 26 ноября большинство мигрантов из стран Ближнего Востока находятся в лагерях и логистическом центре возле пункта пропуска "Брузги". Большинство планируют вернуться домой, некоторые надеются все же попасть в ЕС.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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