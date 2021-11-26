Пытались сбежать: в Польше десятки мигрантов устроили бунт в центре для иностранцев

Пытались сбежать: в Польше десятки мигрантов устроили бунт в центре для иностранцев

Мигранты били окна и крушили забор, используя мебель.

В Польше в четверг, 25 ноября, мигранты устроили бунт в центре для иностранцев, расположенном в деревне Венджин Любушского воеводства.

Об этом сообщает wPolityce.pl.

По словам собеседника издания, несколько десятков мигрантов пытались "сломать заграждения, в том числе забор, и сбежать из центра, находящегося под охраной".

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Представительница Пограничной охраны Польши Анна Михальская указала, что на территории центра сейчас находятся около шести сотен мигрантов, 358 из которых являются гражданами Ирака.

В четверг около сотни из них начали вести себя агрессивно. "Эти люди начали крушить забор. Окна в центре также были разбиты, — рассказала Михальская. — Они хотят выехать из центра, недовольны своим пребыванием. Все эти люди хотят уехать в Германию".

Она подчеркнула, что у иностранцев нет опасных инструментов, однако они используют "разную мебель".

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В связи с инцидентом в центр выехали правоохранители, чрезвычайники и пограничники из штаба в Кросно-Оджанске. Пока они ведут переговоры с агрессивными мигрантами.

Отмечается, что центр расположен на месте бывшего учебного военного центра с лета этого года. В нем одновременно могут находиться несколько сотен иностранцев, задержанных за нелегальное пребывание в стране.

Территория защищена несколькими заборами, так что ни одному мигранту не удалось скрыться. По предварительным данным, причиной бунта стала подготовка руководства центра отправить обратно в Ирак группу людей, "не соответствующих условиям получения права на жительство".

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