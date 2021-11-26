Народные приметы, обряды и обычаи 27 ноября

Если облачно или снежно – май будет ненастным.

27 ноября верующие и церковь чтят память апостола Филипп, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

27 ноября: церковный праздник

Филипп – один из 12 апостолов Иисуса Христа, уроженец города Вифсаиды (Галилея).

Филипп был избран Христом одним из двенадцати апостолов и упомянут во всех четырех Евангелиях и Деяниях Апостолов. Евангелисты Матфей, Марк и Лука лишь упоминают имя Филиппа в списке среди имен других апостолов.

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После Вознесения Христа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так он воскресил маленького ребенка, умершего на руках у матери. Прошел Апостол Филипп Грецию, Сирию, Малую Азию, Лидию, Миссию, повсюду проповедуя Евангелие. Прибыв в город Иераполис (Фригия), по приказу правителя Анфипата был схвачен и распят на кресте. 27 июля 2011 года в местечке Памуккале, где в давние времена находился городок Иераполис (современный турецкий город Денизли), археологи во главе с Франческо д'Андриа отыскали возможное захоронение апостола. Его нашли среди развалин старой церкви. По другим сведениям, полем его миссионерской деятельности также была и Скифия на территории современной Украины.

27 ноября: народные традиции

Филиппа, загони, запусти на Филипповку — в этот вечер, накануне поста, готовят вкусный обрядовый ужин: борщ, лапшу, пирожки, вареники, жарят мясо, в том числе птицу. По обычаю, к родителям приходят ужинать дочери с недавно обручившимися зятьями, а также приглашают кумовьев и одиноких крестьян. Остатки с ужина относили бедным людям.

27 ноября: что следует делать

На заговоры девушки и парни организовывали вечеринку-складчину. На такие ступени собирались и семейные семьи. С этого дня женщины начинали прясть кусок на холст.

27 ноября: украинские народные приметы

Иней на Филиппа будет овес как липа.

Или дуб, или липа — ныне святого Филиппа.

Кто празднует Филиппа, тот будет обнажен как липа.

Иней – на урожай овса, а дождь – на урожай пшеницы.

Если облачно или снежно – май будет ненастным.

27 ноября: что не стоит делать

Старайтесь чуть дальше держаться от лесов, открытых мест и полей.

Напомните этот день не работать

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