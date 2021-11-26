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Народні прикмети, обряди і звичаї 27 листопада

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Народні прикмети, обряди і звичаї 27 листопада

Associated Press

Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий.

27 листопада віряни та церква вшановують пам'ять апостола Филип, правовiрного царя Юстинiана i царицi Феодори, святителя Григорiя Палами, архієпископа Фессалонiкійського.

27 листопада: церковне свято

Пилип (Филип - ред.) — один з 12 апостолів Ісуса Христа, уродженець міста Віфсаїди (Галілея).

Пилип був обраний Христом одним з дванадцяти апостолів та згаданий у всіх чотирьох Євангеліях та Діяннях Апостолів. Євангелісти Матвій, Марко та Лука лише згадують ім'я Пилипа у списку серед імен інших апостолів.

Після Вознесіння Христа апостол Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, супроводжуючи проповідь чудесами. Так він воскресив маленьку дитину, яка померла на руках у матері. Пройшов Апостол Філіпп Грецію, Сирію, Малу Азію, Лідію, Місію, всюди проповідуючи Євангеліє. Прибувши в місто Єраполіс (Фригія), за наказом правителя Анфіпата був схоплений і розіп'ятий на хресті. 27 липня 2011 року в місцині Памуккале, де у давні часи було містечко Єраполіс (сучасне турецьке місто Денізлі), археологи на чолі з Франческо д'Андріа відшукали можливе поховання апостола. Його знайшли серед руїн старої церкви. За іншими відомостями полем його місійної діяльності також була і Скіфія на території сучасної України.

27 листопада: народні традиції 

Пилипа, заговини, запусти на Пилипівку - у цей вечір, напередодні пилипівського посту, готують смачну обрядову вечерю: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажать м'ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до батьків приходять вечеряти дочки із зятями, котрі недавно побралися, а також запрошують кумів та одиноких селян. Залишки од вечері відносили бідним людям.

27 листопада: що варто робити 

На заговини дівчата і хлопці організовували вечірку-складчину. На такі сходини збиралися й сімейні родини. З цього дня жінки починали прясти кужіль на полотно.

27 листопада: українські народні прикмети

  •  Іній на Пилипа — буде овес, як липа.
  • Чи дуб, чи липа — нині святого Пилипа.
  • Хто святкує Пилипа, той буде голий, як липа.
  • Іній — на врожай вівса, а дощ — на врожай пшениці.
  • Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий.

27 листопада: що не варто робити

  • Намагайтеся трохи далі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів.
  • Нагадайтеся цього дня не працювати

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