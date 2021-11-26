Україна вимагає відкликати з іспанських шкіл підручник із "російським" Кримом

Грубої помилки допустилися у підручнику для учнів шостого класу середньої школи.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев звернувся до іспанської міністерки освіти і професійної підготовки Пілар Алегрії щодо відкликання накладу підручника, в якому тимчасово окупований Крим зобразили частиною Росії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в Королівстві Іспанія.

Зазначається, що грубої помилки допустилися у підручнику видавництва "Edelvives" "Соціальні науки" для учнів шостого класу середньої школи.

"Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - вказали у дипломатичному відомстві.

Водночас українців закликали "не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації".

"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", - підкреслили в українському посольстві.

Раніше мапу України без окупованого Росією Криму помітили у шкільних підручниках з історії для учнів дев'ятих та десятих класів.

Як повідомлялося, Росія чинить тиск на міжнародні компанії і вимагає виправити "помилку" у відображенні Криму як території України.

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