Україна вимагає відкликати з іспанських шкіл підручник із "російським" Кримом

Грубої помилки допустилися у підручнику для учнів шостого класу середньої школи.
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев звернувся до іспанської міністерки освіти і професійної підготовки Пілар Алегрії щодо відкликання накладу підручника, в якому тимчасово окупований Крим зобразили частиною Росії.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в Королівстві Іспанія.
Зазначається, що грубої помилки допустилися у підручнику видавництва "Edelvives" "Соціальні науки" для учнів шостого класу середньої школи.
"Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - вказали у дипломатичному відомстві.
Водночас українців закликали "не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації".
"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", - підкреслили в українському посольстві.
Раніше мапу України без окупованого Росією Криму помітили у шкільних підручниках з історії для учнів дев'ятих та десятих класів.
Як повідомлялося, Росія чинить тиск на міжнародні компанії і вимагає виправити "помилку" у відображенні Криму як території України.
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