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Схудла Леле Понс у "голому" бікіні розбурхала уяву фанів

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Схудла Леле Понс у "голому" бікіні розбурхала уяву фанів

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Артистка захопила розкішним виглядом у купальнику.

Американська зірка Мережі та співачка венесуельского походження Леле Понс, яка найбільше відома своїми кумедними роликами, вдало поєднує і почуття гумору, і сексуальність.

Зокрема, про це свідчать її останні фото в Instagram. Так, 26-річна знаменитість запостила світлини, на яких позувала біля басейну у бікіні. Бежевий купальник гармонує з відтінком її шкіри, тому здається, що вона позує оголена, лише з портупеями на тілі.

Леле Понс / © instagram.com/lelepons
Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле, справжнє ім'я якої Елеонора Маронесе, похвалилася схудлою фігурою, пласким животиком та розкішними ніжками.

Леле Понс / © instagram.com/lelepons
Леле Понс / instagram.com/lelepons

Як і очікувалося, реакція шанувальників була шаленою. Юзери залишили у коментарях сотні смайликів-вогників та компліментів, вихваляючи її красу.

  • Така красива, прекрасна коштовність
  • Мене зводить з розуму твоя фігура
  • Ідеальне тіло
  • Гаряча мамця

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