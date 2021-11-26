Схудла Леле Понс у "голому" бікіні розбурхала уяву фанів

Артистка захопила розкішним виглядом у купальнику.
Американська зірка Мережі та співачка венесуельского походження Леле Понс, яка найбільше відома своїми кумедними роликами, вдало поєднує і почуття гумору, і сексуальність.
Зокрема, про це свідчать її останні фото в Instagram. Так, 26-річна знаменитість запостила світлини, на яких позувала біля басейну у бікіні. Бежевий купальник гармонує з відтінком її шкіри, тому здається, що вона позує оголена, лише з портупеями на тілі.
Леле, справжнє ім'я якої Елеонора Маронесе, похвалилася схудлою фігурою, пласким животиком та розкішними ніжками.
Як і очікувалося, реакція шанувальників була шаленою. Юзери залишили у коментарях сотні смайликів-вогників та компліментів, вихваляючи її красу.
- Така красива, прекрасна коштовність
- Мене зводить з розуму твоя фігура
- Ідеальне тіло
- Гаряча мамця
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